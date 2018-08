Curso de Excel – Diplomado de Excel Profesional

El conocimiento de un Diplomado de Excel le abrirá las puertas al mundo laboral, ya que en cualquier empresa se utiliza esta herramienta para el analisis de la información y representación de los datos. No importando cual sea el departamento, tampoco importa el tamaño de la empresa, sea chica o grande: por contemplar el depto contable, en administración o bien para poder conocer mejor los datos, gráficas y saber interpretarlos.

Antes de iniciar un curso de excel profesional en México DF CDMX es importante que sepamos y conozcamos bien de qué se trata, principalmente conocer el temario que se ofrece y asegurarte que este orientado al entorno laboral, incluso por tu cuenta debes investigar algunas preguntas básicas de cualquier curso profesional que puedas tomar, aquí algunas preguntas importantes:

¿para qué sirve excel?

¿qué nos aportará a nivel profesional?.

¿El conocimiento que vayamos adquiriendo sirve realmente?

Diplomado de Excel

Curso de Excel

De hecho ten en cuenta cuanto más sepamos y mejor formación tengamos, va a ser mejor para nosotros mismos. Sobre todo a nivel informático ya que todo evoluciona con el tiempo y es importante estar actualizando los conocimientos. Las tecnologías van cambiando, evolucionan y con ello la forma de trabajar de la gran mayoría de las empresas o negocios

Ten en cuenta que tu aprendizaje no es un gasto si no una inversión a mediano – largo plazo, mientras otras personas se gastan su dinero en fiestas y alcohol tu mejor inversión es el conocimiento.

Diplomado Excel orientado al entorno laboral

En Grupo Codesi tenemos todos los niveles de Excel los cuales en listamos a continuación:

Excel Básico

Excel Intermedio

Excel Avanzado

Excel con VBA

Contamos con aulas profesionales para poder impartir clases en aulas equipadas para que el alumno no tenga que preocuparse por nada, solo por aprender.

Horarios para tomar el Diplomado de Excel

Nuestro Diplomado de Excel profesional en México DF CDMX esta pensado para cualquier pesona que desee aprender de forma práctica y tenemos los siguientes horarios de clases:

7:00 am a 8:30 am

9:30 am a 11:00 am

11:00 am a 1:00 pm

1:00 pm a 2:30 pm

3:30 pm a 5:00 pm

5:00 pm a 7:00 pm

7:00 pm a 8:30 pm

Las clases son de lunes a jueves o bien tenemos clases los fines de semana ya sea sabado o domingo, para más información sobre horarios en fines de semana porfavor comunicarse a nuestro centro de atención ya que depende de la saturación de nuestras aulas.

El conocimiento de dicha herramienta dentro de un curso de excel le facilitará el trabajo además de asegurar un correcto funcionamiento de su empresa o negocio.