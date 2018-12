Con la fattura elettronica ormai alle porte ed il GDPR entrato in vigore da più di un semestre, l’Ordine degli Architetti della provincia di Matera presenta un evento formativo in programma nella sala consiliare della Provincia per il 10 dicembre (dalle 15 alle 19) sugli obblighi del professionista, considerando anche la tematica in continua evoluzione normativa come le coperture assicurative.

A presentare la rivoluzione della fattura elettronica sarà il Dott. Angelo Riccardi, commercialista e revisore contabile della città di Matera, consulente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Matera, che darà consigli sul nuovo modus operandi, illustrandone opportunità e rischi. In stretta sinergia l’intervento sul GDPR, nuovo regolamento sulla protezione dei dati, a cura dell’Ing. Vito Santarcangelo, amministratore della PMI innovativa iInformatica, società iscritta a Federprivacy, che illustrerà in modo dettagliato best practice per essere conformi alla normativa e aspetti di sicurezza delle informazioni applicate agli studi professionali.

A tale tematica si collega l’intervento sulle assicurazioni professionali, dell’esperta Anna Todaro.

Un tris vincente di aspetti attuali e in costante aggiornamento, che sottolinea l’impegno dell’Arch. Pantaleo De Finis, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Matera, alla divulgazione di know-how utile ai propri iscritti e alla città che deve essere simbolo per la cultura europea.

Blog: https://www.iinformatica.it/2018/12/01/a-matera-si-parla-di-fattura-elettronica-gdpr-e-coperture-assicurative/