“Rihanna og Sienna [Miller] fører 2018 hot sale ugg -genoplivningen”, erklærede Vogue i denne uge, efter at to af de mest indflydelsesrige figurer i mode blev set i beige støvler. Cara Delevingne, Jennifer Lopez og Heidi Klum er også for nylig set sportslige et Damer ugg støvler salg par, og skuespilleren Anna Faris havde Uggs til at officiere et bryllup tidligere i denne måned.

Uggs poppede også op i Paris mænds mode uge i sidste uge, i deres mest edgy inkarnationer endnu. På Californien-baserede Y / Project var de elefantiske og lårhøje; iført dem var som “lægge dine lår i smør”, sagde fodtøj mærke designer, glenn martens. De var også stjerne af showet på indflydelsesrige japanske luksusmærke Sacai, hvor de kom i grå eller kamel versioner med tilføjelsen af ​​en tyk strikket rød og hvid overdel.

Uggs historie er meget omstridt. Udtrykket “ugg” er et generisk ord for tøfler i Australien, og Ugg-mærket blev lanceret i Californien i 1978. Deres modeblomstrende startede i 2000, da de blev godkendt af Oprah Winfrey, og de fik et yderligere boost i Storbritannien i 2004, da Sienna Miller havde et nedskåret kastanjebrunt par til Glastonbury. I Australien og USA repræsenterer Uggs en afslappet, surfer-stil livsstil, der appellerede til off-duty berømtheder som Jennifer Aniston og Sarah Jessica Parker, som ofte var i gang med at bære dem i Los Angeles med en latte i hånden.

I de senere år er deres mode legitimationsoplysninger faldet, selv om de pop op nogle gange: i 2012 blev Kate Moss fotograferet iført sin mid-calf black pair, mens hun gik på hunden, og Vogue gik forud for sin nuværende advokat tilbage i 2015, da den spurgte: “Isn er det på tide, at vi omfavnede vores skæmmeste modefornøjelse? “Sidste år samarbejdede vi med Jeremy Scott – hvor Uggs var dekoreret med flammeudskrifter eller krydret med juveler – og den britiske label Preen pikede modpakkens interesse igen.

Ikke alle vil hilse deres retur med glæde. I 2010 udtrykte chefen for British College of Osteopathic Medicine, Dr. Ian Drysdale, bekymring over manglen på støtte, Ugg-stil støvler giver, siger de kunne føre til ankel-, hofte- og rygproblemer. “Bare fordi noget bliver en trend eller moderigtigt betyder det ikke, det er godt eller rigtigt,” sagde han.

Emma McConnachie, en podiatrist fra College of Podiatry, har en mere lunken visning. “Jeg vil ikke udelukke Ugg specifikt som et mærke, da der er mange lignende stilarter af fodtøj på markedet. High-end mærkerne er ofte lidt bedre fremstillet og har mere forstærkning i hælen, men mange billigere mærker tilbyder slet ingen eller slet ingen støtte. “Som for at bære dem på catwalken tilføjede hun:” Jeg vil altid anbefale at bære fodtøj det passer til dine fodbehov og den aktivitet, du laver. “