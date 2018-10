replica parajumpers giacca

Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 3 marchi chiave in lotta per il dominio sul mercato nella categoria parka invernale di livello più alto. La maggior parte vuole conoscere questi marchi: Canada Goose, Moncler e Parajumpers. 20 anni o più per Goose e Moncler.

Penso che circa 7 anni fa ora ho molto a che fare con un parka – Moncler aveva un negozio in via Sloane, e Canada Goose era in Harrods e Harvey Nicks, Parajumpers Un paio di magazzinieri nel nord dell’Inghilterra, ma con pochissima scelta e mai le giuste dimensioni disponibili.

Ho iniziato su Sloane Street e ho provato un certo numero di coste nel negozio Moncler. Qualunque cosa ho provato a fare sotto le ascelle, mi è sembrato un po ‘troppo complicato e ho avuto un po’ di problemi con questo – un problema con le giacche Belstaff difficile sollevare le braccia sopra la testa – quelle giacche da tagliare in modo tale da limitare il movimento. In ogni caso, ho fatto i miei soliti controlli di 5 Fs a Moncler (Fabric, Fit, Finish, Form, Function) e per qualsiasi motivo non lo sentissi. Non potevo puntare il dito su tutto, ma era il movimento restrittivo – e il tessuto sembrava incline allo sperma.

Così ho girato accanto alla rotta segreta per Harrods (Basil Street) e ho dato un’occhiata alla sezione dedicata al menswear per Canada Goose. Sono davvero bravi – sono molto meglio di Moncler. Il tessuto sembrerebbe più resistente, e nel complesso il capo sembrava durasse più a lungo e più a suo agio rispetto al moncler, quindi niente di sbagliato con la qualità qui o una qualsiasi delle 5 Fs esattamente. È tutto un po ‘banale, ma è tutto un po’ banale vaniglia. Canada Goose sembra essere la più popolare al momento – specialmente con le fraternità hip-hop e grime, ma non vedo abbastanza differenziazioni di design – sembra che tutto riguardi il distintivo in qualche modo?

Ciò che distingue Parajumpers al di sopra di questi due marchi è la qualità tecnica dei suoi capi e una straordinaria attenzione ai dettagli. Chiusure a gancetto a sgancio rapido prese in prestito da imbracature per l'arrampicata – ci sono 2 versioni – ed entrambe funzionano molto bene. Poi ci sono tutte quelle tasche nascoste, prese d'aria con cerniera e doppio nastro sui dispositivi a scatto per rendere più facile l'apertura e la chiusura di questi poppers. La costruzione dei capi tende ad essere superiore, con tasche su misura piuttosto che le tasche a toppa più tipiche. I parajumpers hanno sicuramente un aspetto tutto loro anche senza i badge. Mentre sento che Canada Goose e Moncler sono leggermente più generici.